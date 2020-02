Dan Barna, după consultările de la Cotroceni: ”USR va participa la guvernare, dar niciodată cu PSD”

USR l-a propus pe Dacian Cioloș premier.

Dan Barna a declarat, la ieșirea de la consultările cu președintele Klaus Iohannis, că dacă se constituie o majoritate, USR va participa la guvernare, dar niciodată cu PSD.

”Este nevoie de o soluție pentru a scoate România din criză. USR și-a anunțat intenția de a participa la guvernare, dacă se formează o majoritate care să aibă ca obiectiv alegerea primarilor în două tururi.

Am transmis poziția Alianței USR PLUS: e o criză politică reală și acută. E nevoie de o colaborare onestă. USR și-a arătat disponibilitatea de a participa la guvernare. O participare asumată, cu miniștri, în care să putem asuma politicile USR. L-am propus premier pe Dacian Cioloș, președintele a luat act. L-am întrebat despre scenariul pentru perioada următoare, a fost rezervat. Am discutat despre alternativele de premier, vedem care e propunerea și dacă există premisele unei majorități.

Obiectivul USR e să contribuie la ieșirea României din criză. Dacă se constituie o majoritate, USR va participa la guvernare, dar niciodată cu PSD. Premierul care va fi desemnat are ca obiectiv constituirea unei majorități. Sunt puține scenarii de majoritate fără PSD dacă USR nu face parte. Guvernul interimar poate funcționa fără OUG, Parlamentul poate trece o lege în două zile”, a declarat Dan Barna.