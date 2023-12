Episodul relatat de Crin Antonescu s-a petrecut în primăvara lui 2013.

"Au venit seara la mine, la Senat, că eram președintele Senatului, au venit Traian Băsescu și Victor Ponta, parcă și Liviu Dragnea, dar nu sunt sigur, să discutăm această chestiune, să o deblocăm (numirea Laurei Codruța Kovesi la șefia DNA – N.A.).



Mie numi s-a părut, sincer, că Băsescu își rupea hainele de pe el pentru numirea doamnei Kovesi, dar spunea că ar fi bine. Eu nu aveam ceva personal cu ea, dar am spus că totuși, mai sunt magistrați în țara asta, mai sunt procurori. Mona Pivniceru era ministrul Justiției, eu le-am spus că cel mai simplu ar fi ca ministrul Justiției să facă nominalizarea, era un magistrat independent, care cunoștea bine corpul magistraților," a povestit Antonescu.





ANTONESCU: PONTA A FOST CEL CARE A SPUS CĂ E NEVOIE DE UN COMPROMIS PENTRU NUMIREA LUI KOVESI LA DNA

Fostul lider a mai precizat că propunerea sa nu a fost luată în seamă, iar Ponta și Băsescu au insistat pe ideea unui acord politic.



"Ei au zis că este vorba de o decizia politică. Le-am răspuns că dacă este decizie politică, iar noi, în trecut, am pus în discuție funcționarea Parchetului General pe vremea lui Traian Băsescu, cu doamna Kovesi în frunte, nu am cum să vin acum să facă această propunere sau să fiu de acord cu ea (numirea lui Kovesi la șefia DNA – N.R.)



Anca Alexandrescu: Victor Ponta v-a explicat de ce s-a schimbat?





Argumentul lui a fost că trebuie să semneze și Traian Băsescu, ceea ce este adevărat și că trebuie ajuns la un compromis



Eu nu am fost de acord si așa a dispărut din schema Mona Pivniceru, ca ministru al Justiției, pentru că Ponta a trebuit să-și asume personal interimatul la Justiție ca să facă aceste propuneri, le-a făcut și au trăit fericiți, el și Băsescu, nu până la adânci bătrâneți.



În cel moment mi-era clar că lucrurile nu mai mergeau, nici cu pactul de coabitare și îmi era clar că asupra lui Ponta acționatu sfătuitori din afara PSD," a declarat Antonescu.



A. Alexandrescu: A TRĂDAT Victor Ponta?

"Răspunsul scurt este DA! Singur, putem nuanța, dar în raport cu angajamentele față de electorat, pe care le făcusem împreună, dar și față de majoritatea PSD-ului, care nu a fost implicată în toate astea, răspunsul este DA!" a precizat fostul lider al PNL