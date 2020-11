Cauzele morții actriței Draga Olteanu Matei. Ce au spus medicii despre deteriorarea violentă a stării sale de sănătate

In urma cu o zi, marti, 17 noiembrie, medicii vorbeau din nou despre starea ei de sanatate, spunand ca este una foarte grava, artista fiind internata la terapie intensiva, avand suport respirator si hemodinamic.

Medicii spuneau ca este o pacienta "extrem de fragila", starea ei de sanatate fiind foarte deteriorata.

"A suferit o hemoragie digestiva superioara, cea mai probabila cauza fiind tratamentul anticoagulant pe care pacienta il are de mai multa vreme pentru o afectiune cardiovasculara. Este vorba despre o pacienta si cu afectiuni cronice, boli cardiovasculare si endocrine. O pacienta care a fost preluata in urgenta. S-a inceput terapia si investigatiile diagnostice. Este in anestezie, terapie intensiva, pentru Clinica de Gastroenterologie si Patologie Iasi", declara, vineri, la internarea artistei, medicul Diana Cimpoesu, sefa UPU a Spitalului sf. Spiridon din Iasi.