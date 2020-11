Fabuloasa poveste de dragoste dintre Draga Olteanu și medicul Ion Matei

A murit îndrăgita actriță Draga Olteanu Matei. Ea avea vârsta de 87 de ani și locuia la Piatra Neamț, acolo unde s-a mutat după pensionarea soțului ei. Cei doi au împărtășit o poveste de dragoste deosebită.

Actrița a mai fost căsătorită de 2 ori înainte de ultimul soț, medicul Ion Matei. Relația dintre cei doi însă a rezistat 44 de ani. Ion Matei a murit în anul 2014.

Relatia cu Ion Matei i-a adus actritei linistea de care avea nevoie, dupa doua casnicii esuate. Draga Olteanu mai fusese maritata de doua ori, cu un ofiter de aviatie la varsta de 18 ani, apoi cu un diplomat, in perioada studentiei. Ambii soti o inselasera si i-a parasit.

Iata ce declara actrita la putin timp dupa moartea sotului ei.

"Sunt suparata. Supararea asta nu va trece niciodata. O sa moara odata cu mine. Va spun sincer ca as fi preferat sa mor si eu odata cu el. Daca exista o mare dragoste, cum am trait eu, ti se pare ca nimic nu mai are rost. 44 de ani am fost foarte fericiti. Nu a existat niciun secret al longevitatii.

Exista oameni destepti si oameni tampiti. Oamenii destepti se inteleg bine intre ei pana la batranete, isi descopera unul altuia motive de admiratie, lucrurile se incheaga in asa maniera incat unul fara celalalt nu poate sa faca nimic. Asta e dragostea profunda care incepe din tinerete cu atractia fizica si se continua cu iubirea. Ajungi sa il iubesti pe celalalt cu toata fiinta ta, respiri odata cu el, plangi odata cu el, razi odata cu el... Asa a fost viata noastra", a povestit, indurerata, doamna teatrului romanesc, pentru ziarulring.ro.