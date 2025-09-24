Antonescu a descris echipa Nicușor Dan – Ilie Bolojan drept un „binom nereușit”, pentru că „nu mai au aceeași viziune despre lucrurile esențiale”.

„Nu sunt de acord cu modul în care Bolojan percepe această funcție și responsabilitățile lui. Domnia sa pare a nu asuma niciun fel de răspundere privitoare la politica externă, pornind de la ideea că dânsul e cu deficitul și doamna Toiu și Nicușor sunt cu chestia asta care pare să țină loc de politică externă. (...) Nici politica internă a României nu se poate reduce la tema deficitului. Un prim-ministru mai are și altceva, nu doar problema a câți bani costă salariile profesorilor. Are și problema educației, a societății. Bolojan nu pare interesat de chestiunile astea, joacă doar cartea cu deficitul”, a adăugat fostul lider liberal.

"Au început unii să ne sperie că demisionează Bolojan. Eu nu cred că dacă va spune CCR că nu sunt constituționale pensiile magistraților eu nu cred că guvernul își va pierde legitimitatea. Eu cred că este încă o operațiune majoră de imagine pregătită. Eu cred că actuala administrație și Nicușor Dan și Bolojan sunt foarte legați de Paris de președintele Macron, ceea ce nu e un lucru rău, până la un punct, și care pur și simplu preiau o foaie de parcurs. Se dă de la Paris o linie.” - a afirmat Crin Antonescu, potrivit Realitatea Plus.