Masca de protecție, distanțarea socială și dezinfectarea - principalele MĂSURI pentru revenirea copiilor în bănci. Tătaru: "Nicio decizie nu se va lua fără acordul părinților"

"La 1 septembrie incepem un altfel de an scolar, cu noi provocari impuse de situatia epidemiologica in care ne aflam. De aceea, in aceasta perioada premergatoare inceputului de an scolar, am lucrat aproape de colegii din minister si de autoritatile statului, pentru a pregarti inceputul de an scolar", a afirmat Monica Anisie.

Ea a subliniat ca revenirea la cursuri trebuie sa reperezinte "responsabilitatea noastra, a tuturor", fapt pentru care trebuie - spune ministrul - "sa realizam cu totii un parteneriat astfel incat riscul imbolnavirii sa fie diminunat".

"Revenirea la cursuri reprezinta o asumare a intergii societati. Educatia trebuie sa continue in orice conditii. Urez un nou an scolar cu rezultate, dar mai ales cu sanatate!", le-a transmis ea, deopotriva, elevilor si cadrelor didactice din sistemul de invatamant din Romania.

In ceea ce priveste masurile luate pentru inceperea anului scolar, Anisie a precizat ca ministerul Educatiei a intocmit Ghidurile metodologice pentru oganizarea si functionarea invatamantului romanesc, organizate pe fiecare nivel in parte (prescolar, primar, gimnazial, liceal, vocational, tehnic si special). Totodata, spune Anisie, in cadrul ministerului au fost realizate si reperele metodologice ce vin in sprijinul profesorilor, astfel incat acestia vor putea de acum reduce declajele privind modalitatile de predare din timpul perioadei de suspendare a cursurilor. Mai exact, se va putea face o analiza referitoare la ce aveau profesorii in planificarea calendaristica, ce s-a predat si ce a retinut elevul de cand invatamantul s-a mutat in online.

De asemenea, au fost elaborate metodologii pentru examenele scolare organizate in an scolar 2020-2021, precum si noul regulament de organanizare si functionare a invatamantului universitar. "Aici va fi regasita debirocratizarea activ didactice, precum si o serie de masuri ca activitatea cadrelor didactice sa se concentreze asupra elevului si nu a hartiilor. Comisa de taiat hartii de la nivelul ministerului a propus reducerea numarului de hartii si iata ca acest lucru se si realizeaza", a maid eclarat Monica Anisie.

Potrivit ministrului, au fost realizate filmari pentru proiectul Telescoala, astfel incat atunci cand vor incepe cursurile sa fie deja difuzate acele lectii de pregatire pentru elevii din clasele a VIII-a si a XII-a.

"Am decis sa facem saptamanal teste de antrenament pentru elevii care sustin examenele nationale. Azi vom deschide un portal de informare dedicat anului acesta numit Educatiacontinua.edu.ro, unde elevii si parintii vor putea gasi informatii necesare privitoare la acest an scolar. Am decis sa deschid o line de Telverde la mininister, ce va fi dedicata raspunsurilor adresate de parinti si elevi, iar pentru directorii unitatilor de invatamant si pentru autoritatile locale care doresc sa acceseze fonduri europene voi deschide o alta linie de telverde pentru a veni in sprijinul acestora. In ceea ce priveste formarea profesorilor, am colectat din teritoriu datele, astfel ca aproximativ 94.000 de profesori au fost deja formati, iar altii se afla in curs de formare", a afirmat Anisie.

"Ministerul Educatiei si Guvernul au misiunea de a asigura inceperea anului scolar, dar efortul trebuie sa fie comun elevi-parinti-profesori", este mesajul transmis, la randul sau, de ministrul Sanatatii, Nelu Taru.

Potrivit ministrului, 1 septembrie vine cu masuri de revenire la o viata cvasi-normala prin redeschiderea restaurantelor, a teatrelor, "dar unul dintre cele mai importante momente este redeschiderea scolilor".

Conditiile principale – spune Tataru - pentru ca activitatea de reintoarcere in banci sa se desfasoare normal sunt cele deja-enuntate, respectiv distantarea, dezinfectia si portul mastii. "Adaptarea acestor conditii la fiecare unitate scolara in parte a impus un efort maxim in ultimele 2 luni. (...) Este un moment in care, daca aplicam niste reguli, acele riscuri asumate de cazuri noi le vom putea acoperi tocmai prin respectarea regulilor".

"Pe 7 septembrie, Institutul Naţional de Sanatate Publică va face publica si catre institutiile statului evaluarea epidemiologica la fiecare unitate administrativ-teritoriala. In acest moment avem 3.181 de unitati administrativ-teritoriale, fiecare din aceste unitati va primi evaluare, in functie de care se va face deschiderea anului scolar, in functie de scenarii pentru fiecare unitate scolara in parte. Pe 10 septembrie, consiliile de administratie ale unitatilor scolare vor prezenta comitetelor pentru situatii de urgenta, DSP si inspectoratelor scolare scenariul la care s-au hotarat sa inceapa anul scolar. Evaluarea in teritoriu se face de către DSP-uri, ISJ-uri, sub coordonarea comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă. Libertatea acordata unitatilor de invatamant, sub coordonarea DSP-urilor, ISJ-urilor şi CJSU este acea descentralizare, in contextul in care vrem ca fiecare unitate scolara sa inceapa particular acest an şcolar si scenariile pe care le-am prezentat acum 2 saptamani sa fie adaptate, personalizate pentru fiecare unitate scolars în parte ", a declarat Tătaru, mentionand ca secnariul cel mai dorit de toata lumea este cel care presupune revenirea copiilor in banci.

El a precizat, răspunzând unei întrebări, că în acest moment, în Capitală, nu există școli "care să nu poată duce măcar scenariul 2".

Noul an școlar începe peste mai puțin de două săptămâni. Numai în Capitală sunt aproximativ 300 de școli gimnaziale, licee și scoli profesionale.

Vă reamintim că autoritățile au avansat până acum trei scenarii posibile legate de începerea noului an școlar.

Scenariul verde presupune, totodată, și varianta cea mai optimistă, respectiv cea în care mai puţin de o persoană la 1000 de locuitori este depistată cu COVID-19, în ultimele 14 zile. În cazul acestui scenariu, toți copiii meargă la școală, lucru care este obligatoriu, nu opțional.

Scenariul galben presupune un risc mediu, respectiv între 1 şi 3 persoane detectate pozitiv cu coronavirus la 1000 de locuitori, în ultimele 14 zile, situație în care prioritate să meargă la şcoală vor avea preşcolarii, elevii din clasele 0-IV şi elevii din anii terminali. Pentru restul claselor, orele se vor face online, însă vor merge şi la şcoală, prin rotaţie. Acesta este așa-numitul sistem hibrid de învățământ pe care îl iau în calcul autoritățile din sistem.

Scenariul roșu - cel mai pesimist dintre ele - presupune că într-o localitate sunt mai mult de trei persoane depistate pozitiv la 1000 de locuitori în ultimele 14 zile. În acest caz, orele se vor face exclusiv online.

În plus, din ce se știe până în prezent, elevii vor trebui să stea la o distanță de doi metri, unii față de alții. De asemenea, acolo unde nu se va putea păstra distanța socială, va fi necesară montarea separatoarelor între elevi.