Castelul baronului Istvan Ugron, numit și Castelul-Calendar, se află în comuna mureșană Zau de Câmpie. În ciuda faptului că este monument superb, edificul este destul de puțin cunoscut , iar turiștii nu îl vizitează.

Clădirea, inspirată de vechile castele medievale din Franța, a fost construit după principiile unui calendar. Are 365 de ferestre, câte zile sunt într-un an, 4 turnuri, la fel ca numărul de anotimpuri, 52 de camere, câte săptămâni sunt într-un an, 7 terase – câte zile sunt într-o săptămână și 12 holuri, la fel ca lunile anului, scrie greatnews.ro.

Castelul-Calendar a fost construit între anii 1911-1914 și a servit ca reședință de vară a baronului Istvan Ugron, ambasadorul Austro-Ungariei în Rusia.

În perioada comunistă, edificiul s-a degradat, din cauza utilizărilor care i s-au dat: a fost, pe rând, sanatoriu pentru bolnavii de TBC, școală și depozit de cereale, iar în ultimii ani casă de copii.

În prezent, Castelul-Calendar se află pe lista monumentelor istorice din România și face parte din patrimoniul Consiliului Județean Mureș. Din păcate, castelul s-a degradat în perioada comunistă și are nevoie de o reabilitare.

Castelul-Calendar este închis, însă vizitatorii îl pot admira din exterior și se pot plimba prin curtea sa.