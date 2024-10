Studiul, publicat în Proceedings of the Royal Astronomical Society of the United Kingdom, sugerează că în lunile aprilie și mai 2020, temperatura Lunii a scăzut cu până la 2 grade Celsius comparativ cu anii anteriori și următori. În perioada respectivă, aproximativ 2,9 miliarde de oameni din întreaga lume au fost nevoiți să rămână în case din cauza pandemiei.

Ce au transmis oamenii de știință

Conform cercetătorilor, acest fenomen a fost observat în șase locații distincte de pe fața vizibilă a Lunii, folosind date de la Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) al NASA.

Studiul, care a analizat temperaturile din perioada 2017-2023, a identificat o scădere anormală a temperaturilor în timpul apogeului pandemiei.

Explicația oferită de experți este legată de reducerea activității umane pe Pământ, care a dus la o diminuare a radiațiilor termice emise de planeta noastră.

„Studiul nostru arată că modificările radiației terestre au o influență măsurabilă asupra suprafeței Lunii, vizualizată printr-o scădere anormală a temperaturilor nocturne de la suprafața lunii între aprilie și mai 2020", susțin autorii studiului.

Luna, fiind lipsită de atmosferă, este deosebit de vulnerabilă la fluctuațiile de radiație provenite de pe Pământ. Autorii studiului au concluzionat că această reducere a radiației terestre a influențat direct temperaturile nocturne ale Lunii, producând o scădere neobișnuită în acea perioadă.