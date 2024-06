Nebunia globală a izbucnit în momentul în care canalul de YouTube al Administraţiei Naţionale pentru Aeronautică şi Spaţiu (NASA) a difuzat o înregistrare audio în care se putea auzi o voce feminină care le cerea membrilor echipajului „să îl pună pe comandant înapoi în costumul lui”, să îi verifice pulsul şi să îi furnizeze oxigen, adăugând ulterior că prognosticul său este „fragil”.

În scurt timp, înregistrările audio au fost publicate pe reţeaua de socializare X de către pasionaţi ai zborurilor spațiale, care au și avertizat că pe ISS ar exista o urgenţă gravă.

BREAKING! Emergency Situation on the ISS!

"hypobaric exposure" to the commander "multiple dps hits"



