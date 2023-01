Proiectul pare inspirat de filmele science-fiction. Sute de fetuși se dezvoltă în interiorul unei capsule transparente, unde sunt reproduse condițiile specifice uterului uman.





În plus, cu ajutorul unei camere la 360 de grade, care este implantată în capsula copilului, părintele poate folosi ochelarii pentru realitatea virtuală ca să "vadă"prin ochii bebelușului.





În unele cazuri, embrionii au fost modificați în prealabil, astfel încât viitorii bebeluși să fie exact așa cum și-i doresc părinții.





Omul din spatele conceptului EctoLife este Hashem Al-Ghaili, un biotehnolog molecular yemenit. Acesta susține că proiectul ar putea rezolva problema natalității în scădere a omenirii, dar și să creeze condiții mai sigure pentru viitoarele mame. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, aproximativ 300 de mii de femei mor în fiecare an din cauza complicațiilor sarcinii.





Procesul folosește fertilizarea in vitro, iar nașterea se produce prin apăsarea unui singur buton. Astfel, părinții pot alege embrionul cu cele mai mari șanse de a deveni o sarcină. Așa-zisa fabrică de copii va avea 75 de laboratoare, fiecare cu până la 400 de capsule, potrivit Realitatea Plus.