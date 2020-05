VIDEO | Anunț important pentru Liga 1! Ministrul Sportului: “Suntem puțin înaintea altor state”

Fotbalul în Germania a fost reluat weekendul trecut, fără spectatori în tribune.

LPF cere finalizarea actualului sezon din Liga 1 chiar și în eventualitatea în care vor exista cazuri de jucători depistați pozitiv la coronavirus, în faza de reluare a antrenamentelor sau după reînceperea competiției.

Conform protocolului din Bundesliga, dacă există un jucător sau un membru al staff-ului unui club depistat pozitiv, acesta va intra în izolare, restul lotului urmând să continue pregătirile și jocurile oficiale.

“România are două-trei săptămâni în urma Germaniei, apropo de valul epidemiologic. Am luat un studiu-model existent în Germania, pentru că practic este singura ţară care în momentul acesta a repornit competiţiile sportive, cu nişte reguli clar şi bine definite. În momentul în care am stabilit acel regim de antrenament în cantonament închis, cu izolare şi cu testare, modelul german ne-a fost de folos.

Suntem, din punct de vedere al activităţii sportive, puţin înaintea altor state şi ne pregătim şi noi, cu toate protocoalele şi cu tot cadrul legal care ar trebui să descrie viitoarea competiţie. În faza a doua vom avansa şi cu aceste reguli care să permită desfăşurarea în cel mai sigur şi protejat mod a competiţiilor sportive.

Discuţiile despre fotbal au avut în vedere asigurarea pentru o lună a activităţii de pregătire ca să poată să înceapă campionatul, urmând ca din a doua jumătate a lunii iunie să putem permite şi competiţiile.”

Citește continuarea declarației pe realitateasportiva.net.