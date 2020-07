VIDEO | Anton Petrea a depistat problemele de la FCSB! “Nu mai era o echipă, doar individualităţi”

Fostul secund al lui Laurențiu Reghecampf a declarat că știe ce trebuie să facă pentru a îmbunătăți jocul echipei. Totodată, obiectivul principal pentru acest final de sezon este câștigarea Cupei.

Meciul FCSB – CFR Cluj începe sâmbătă, de la ora 21:00. Cele două echipe sunt despărțite de 12 puncte în clasament.

“Am revenit la clubul la care am cunoscut cele mai mari satisfacţii din postura de antrenor secund. Este o provocare ca antrenor principal, dar nu am de ce să fiu îngrijorat, ba din contră, sunt chiar bucuros.

Pe jucători i-am surprins uşor demoralizaţi, abătuţi, încerc să le ridic moralul şi să-i fac să înţeleagă că ceea ce va urma este important. Am urmărit fotbalul din România, nu sunt rupt de realitate. Ce pot să spun este că nu mai era o echipă, doar individualităţi, care în timpul meciului nu trăgeau la aceeaşi căruţă. Probabil că aici va trebui să lucrăm şi noi, să ducem jucătorii la un nivel de înţelegere a jocului pentru a fi mai uniţi şi a avea rezultatele dorite.

Cu CFR Cluj avem o partidă dificilă, cel mai experimentat adversar din Liga 1, cu un antrenor foarte bun. Au ca obiectiv câştigarea campionatului şi vor veni să joace cu dăruire şi ambiţie, sunt convins de asta.”

Vezi continuarea declarațiilor pe realitateasportiva.net.