Vătăjelu vrea titlul cu orice preț: ”Viitorul m-a dorit, însă campionatul cu Craiova e obiectivul meu!”

Fundașul stânga al formației din Bănie a dezvăluit că Gică Hagi a vrut să îl transfere la Viitorul, însă a decis să joace la Craiova pentru a își îndeplini marele vis: titlul așteptat de suflarea alb-albastră de 30 de ani!

”Ne-a rămas campionatul, putem atinge obiectivul, de a lua titlul, vom veni cu forţe proaspete, fiecare credem în acest obiectiv, altfel nu am mai fi la acest club. Eu nu am Cupa în palmares şi ar fi extraordinar să luăm un titlu. Am văzut acele imagini cu multă lume strânsă în centru după câştigarea Cupei şi vreau să le trăiesc şi eu şi în cazul unui titlu îmi imaginez ce ar fi. Până termin cariera acesta ar fi obiectivul: să iau măcar un campionat cu Craiova.

Înainte de a reveni la Craiova, am avut o discuţie cu domnul Gică Hagi, un extraordinar cunoscător de fotbal, şi mi-a spus că nu am calităţi să joc mijlocaş lateral şi i-am dat dreptate.”

Citește continuarea declarației pe realitateasportiva.net.