UTA, principala favorită la promovare! Care sunt echipele preferate ale lui Săndoi

Săndoi spune că este normal ca UTA să se simtă neîndreptățită, deoarece conducea autoritar în clasamentul ligii secunde până la întreruperea campionatului, însă este convins că arădenii nu vor rata promovarea în prima ligă.

”E normal ca unele echipe să fie dezavantajate. Vă aduceți aminte că și la prima ligă, când s-a intrat în play-off, echipele care erau pe primul loc au zis că, domnule, de ce să ne ia punctele, de ce să ne ia golurile. Și acum spun lucrurile astea. Și, pe undeva, îi înțeleg. Alții, care sunt pe locurile mai din spate și cărora le cresc șansele prin acest sistem de promovare, normal că sunt mulțumiți.

Acum, să vă spun ceva referitor la Liga a 2-a. Cred că UTA, care este cea mai nedreptățită, are, totuși, un lot foarte valoros, pentru că eu cunosc și Liga a 2-a, chiar dacă anul ăsta nu am antrenat. UTA are o echipă omogenă, deci nu cred că va avea probleme în privința promovării. A, bineînțeles, să nu apară niște chestii neprevăzute. Nu știu, să nu apară o groază de accidentări. Vă dați seama că și acolo sunt cinci etape decisive, se joacă cu promovarea pe masă aproape la fiecare partidă. Deci o să fie niște jocuri foarte tăioase. Dar cred că, în continuare, UTA are prima șansă.

UTA va promova. Chiar dacă se înjumătățesc punctele, până la urmă se înjumătățesc și etape care mai sunt de disputat. Deci nu e dezavantajul chiar atât de mare”, a spus Emil Săndoi la ProSport.

