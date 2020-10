‘Uraganul’ Halep face ravagii la Paris! “Victoria este un cadou pentru Darren, azi e ziua lui”

Organizatorii competiției de la Paris au comparat-o pe Simona cu un uragan, după jocul de excepție al româncei.

Simona Halep și-a luat revanșa în fața Amandei Anisimova pentru eșecul de la anul trecut la Roland Garros, în faza sferturilor de finală.

“Sunt foarte fericită de cum am gestionat lucrurile azi. Am jucat foarte bine, exact ce trebuia, am fost foarte agresivă. Știam de anul trecut că trebuie să schimb ceva, am vrut cu orice preț să fiu mai bună decât în 2019.

Știam ce trebuie să fac ca să câștig în fața ei. Știam că trebuie să returnez bine. Am fost foarte încrezătoare pentru că lucrurile au mers bine la antrenament.

Această victorie este un cadou pentru Darren pentru că azi este ziua lui. La mulți ani, Darren! Este frumos să câștig meciuri aici, la Roland Garros, și mă bucur enorm de timpul petrecut pe teren.

Cred că a fost cea mai bună decizie să nu merg la US Open, am stat acasă și m-am pregătit ca să fiu foarte puternică pe zgură“, a spus Simona Halep la Eurosport.

