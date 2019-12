Un om important de la FCSB, aproape de moarte la Revoluție! „Am fost împușcat în ambele picioare”

Regimul lui Nicolae Ceaușescu a căzut în ultimele zile ale anului 1989, încununând o transformare mai amplă care deja se petrecuse în fostul bloc comunist: Zidul Berlinului căzuse, Războiul Rece se sfârșea, iar Europa de Est își regăsea libertatea și democrația.

Alexandru Tudor s-a retras din arbitraj în 2018. A fost arbitru FIFA între 2001 și 2016.

„E o chestiune din care trebuie să tragi învățăminte. Am fost împușcat în ambele picioare. Apoi, dacă nu am pus piciorul bine la minge, am renunțat la fotbal.

Sunt o victimă. M-am dus [la Revoluție] fără să îmi ascult bunicul. El a zis să nu ies afară, era trecut prin războaie, știa ce spune. Eu aveam 18 ani, nu l-am ascultat. Eram clasa a 12-a. Este un moment al vieții în care trăiești din plin, eram entuziast, plin de viață.”

