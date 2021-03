CSU Craiova a izbutit să câștige în ultima etapă din Liga 1, scor 1-0 contra celor de la FC Botoșani, dar chiar și așa elevii lui Marinos Ouzounidis nu au rupt gura târgului. Evoluțiile oltenilor din acest sezon se pare că nu i-au impresionat pe oamenii din fotbalul românesc, iar șansele Craiovei la câștigarea campionatului sunt destul de mici în opinia multor foști fotbaliști importanți din România.

Fostul jucător al „juveților”, Mihăiță Pleșan, a vorbit și el despre situația de la CSU Craiova și a mărturisit că are în continuare speranțe că titlul de campioană va ajunge în Bănie. Pleșan consideră că Marinos Ouzounidis are sub comanda sa jucători foarte buni, iar locul doi nu este o opțiune pentru Mihai Rotaru, patron care își dorește să cucerească cât mai multe trofee.

„Universitatea Craiova a fost mereu acolo, între primele echipe, în ultimii ani. Deci avem toate motivele să sperăm că titlul vine în acest sezon. Sunt fotbalişti buni pe toate posturile. Sezonul trecut, Universitatea a fost atât de aproape. Îl ştiu foarte bine pe Mihai Rotaru, ştiu că pentru el locul 2 nu este o variantă. El are mereu ca obiectiv să câştige trofee."

