Turneul de tenis de la București a fost anulat! Cosac: “E compromis calendarul competiţional de anul acesta”

Anunțul a fost făcut de către vicepreşedintele Federaţiei Române de Tenis, George Cosac. Este incertă și desfășurarea ediției din 2021 a turneului BRD Bucharest Open.

Turneul de tenis de la București, de categorie WTA International, avea un angajament financiar în valoare de 251.750 de dolari. Prima ediție a avut loc în 2014 și a fost câștigată de către Simona Halep, care s-a impus și în 2016.

“Este exclus să se mai ţină turneul feminin BRD Bucharest Open în condiţiile aceste pandemii. De altfel, noi nu mai aveam nicio înţelegere cu proprietarul turneului (n.r. – maghiarul Jeno Marky), pentru că anul trecut semnasem doar pentru un an. Anul acesta, pentru organizarea în continuare a turneului la Bucureşti urma să discutăm din nou. Dar nu am făcut-o. Aşa că este exclus să mai organizăm anul acesta, nici nu am apucat să ne aşezăm la masă.

Ţinând cont de ceea ce se întâmplă în toată lumea, nu ne gândim la amânare. Turneul nu se va mai ţine la Bucureşti, asta vă pot spune cu certitudine. Nu vedeţi că nu se mai complică nimeni să mai amâne turnee pentru că nu se ştie nimic la momentul actual. ATP şi WTA au anunţat că totul e suspendat ca urmare a pandemiei de coronavirus.”

