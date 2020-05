Șumudică nu vede cu ochi buni numirea lui Bergodi pe banca Craiovei! ”Îl respect, dar nu știu exact...”

Tehnicianul italian a pregătit-o ultima dată pe Voluntari în perioada noiembrie 2018 – decembrie 2019. Bergodi a precizat că principalul obiectiv din contractul cu juveții este participarea în grupele unei competiții europene.

INFO: Tehnicianul italian are în palmares un trofeu în România, Supercupa cucerită în 2007 cu Rapid.

Universitatea Craiova este singura echipă din Liga 1 care și-a schimbat antrenorul în timpul pandemiei de COVID-19, însă Marius Șumudică nu crede că Bergodi este tehnicianul potrivit pentru formația din Bănie.

”E clar că au un antrenor care, chiar dacă în ultima perioadă nu a avut rezultate, cunoaște foarte mult fotbal. Lucrează foarte mult tactic, are o disciplină aparte a jocului. Craiova are nevoie de spectacol, de explozie, are nevoie să aduci lumea la stadion.

Un antrenor care să facă aceste lucruri. Mie îmi place Cristiano Bergodi, îl respect, dar nu știu exact dacă este profilul antrenorului de care are nevoie Craiova în momentul de față. Cred că au nevoie de un antrenor care să transmită răutate.” a declarat Marius Șumudică pentru DigiSport.

