Suma COLOSALĂ plătită de Șumudică pentru a închiria un avion care să-l aducă în România: „Cum să rămân?”

„Șumi” și ceilalți români de la Gaziantep au plătit suma de 50 de mii de euro pentru a închiria un avion care să-i aducă în România. Aceștia au ajuns noaptea trecută în București.

„La forma gravă de pneumonie pe care am avut-o de Sărbători cred că riscam mult prea mult. Eu am mai spus în glumă că am fost primul care a avut coronavirus, dar în ultima vreme nu mai sunt sigur că a fost o glumă. Ce puteam să facem? În hotelul în care stăteam, unul cu 600 de camere, mai eram doar noi cinci. Au şi închis aripa unde eram şi trebuia să ne mutăm. 85 la sută din personal rămăsese acasă…

Cum să rămân? Mă rog la Dumnezeu ca totul să fie sub control în Turcia, să se treacă peste asta şi să ne putem reapuca de fotbal.”

