Partida contra Serenei Williams din sferturile de la Australian Open se pare că rămâne deocamdată ultimul meci al Simonei Halep disputat în acest an. Fostul lider mondial a surprins pe toată lumea atunci când a hotărât să rămână acasă pentru cele două întreceri programate după primul mare Grand Slam a anului, dar se pare că motivele medicale au fost cele care au forțat-o pe Simona să ia aceste decizii radicale.

Cea mai bună tenismenă din România a vorbit despre problemele resimțite imediat după turneul de la Melbourne și a dezvăluit că oboseala și durerea lombară au fost cele care au făcut-o să recurgă la o pauză forțată. Ulterior, Halep a vorbit și despre următoarea competiție la care va lua parte și a mărturisit că vrea să facă o figură cât mai frumoasă.

”Australia a fost obositoare, am simțit tare oboseala imediat după ce am ajuns acasă. Am simțit durerea în spate, în corp, după ce m-am relaxat. De la Doha m-am retras din cauza oboselii, apoi n-am putut începe antrenamentele, am simțit puțin și dureri la spate, am zis să nu forțez și m-am retras și de la Dubai. Am vrut să mă odihnesc și să mă recuperez pentru sezonul de zgură."

