Cum a ajuns să se iubească cu nepoata fostei sale soții

Hulk, în vârstă de 38 de ani, a divorțat în 2019 de Iran Angelo, cu care are trei copii: Ian, Tiago și Alice. La scurt timp, atacantul a început o relație cu Camila Angelo, o situație care a șocat atât familia, cât și fanii. Recenta lor nuntă a adus subiectul din nou în atenția publicului.

Camila, în vârstă de 34 de ani, fusese considerată un membru apropiat al familiei, crescând sub același acoperiș cu Iran Angelo. Relația dintre cei doi a fost privită ca o trădare profundă, mai ales de către Rayssa, sora lui Iran.

Hulk a luat-o de soție pe nepoata fostei sale soții / Sursa foto - Presa străină

Critici dure din partea familiei fostei soții

Rayssa a avut o reacție vehementă, descriind evenimentul ca fiind „nunta lui Iuda.” Într-un mesaj emoționant, aceasta a spus:

„Este o zi greu de suportat, o zi care dezvăluie până unde poate merge trădarea. Dacă mama noastră ar fi în viață, nu ar putea suporta o asemenea monstruozitate. Camila, care a crescut sub acoperișul nostru, ne-a trădat într-un mod crud. Această fotografie este de la nunta lui Iuda. Trădarea poate dormi sub același acoperiș cu tine și, la momentul potrivit, îți înfige cuțitul în spate,” a declarat aceasta, potrivit The Sun.

Deși criticile au fost dure, Hulk nu a părut afectat. Pe rețelele sociale, el a postat imagini de la nuntă, însoțite de un mesaj de dragoste pentru Camila:

„În fața lui Dumnezeu, ne unim inimile pentru totdeauna. Începem eternitatea noastră împreună. Te iubesc,” a scris fotbalistul.

În 2022, Hulk și Camila au devenit părinți. Nașterea fetiței lor, Zaya, a fost anunțată cu entuziasm de fotbalist:

„Zaya înseamnă iluminare și o floare care înflorește. Ai venit să aduci lumină în viețile noastre. Îți mulțumesc, Doamne, pentru această binecuvântare,” a transmis Hulk.

Fotbalistul și noua soție au devenit părinți / Sursa foto - Presa străină

O carieră impresionantă și o avere fabuloasă

Hulk, care are o avere estimată la 70 de milioane de dolari, s-a remarcat în fotbalul internațional, jucând pentru echipe precum Shanghai SIPG, unde câștiga 18,3 milioane de euro anual. În prezent, el evoluează pentru Atletico Mineiro în Brazilia.

Deși deciziile din viața personală au atras critici, Hulk continuă să se bucure de succes pe plan profesional și de sprijinul noii sale familii. Cu toate acestea, scandalul din jurul căsătoriei sale rămâne un subiect intens dezbătut.