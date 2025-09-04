O expediție unică în lume

Proiectul, intitulat „Înotul pentru o Europă Unită”, a inclus parcurgerea etapizată a celor mai mari râuri navigabile din Europa:

Dunărea – 2.860 km în 89 de zile (2017);

Rinul – 1.032 km în 48 de zile (2023);

Canalul Main-Dunăre – 556 km în 40 de zile (2025).

Astfel, Avram Iancu a devenit primul sportiv din lume care a traversat un continent înot, finalizând ceea ce WOWSF a numit Triple Crown of River Stage Swims, un titlu acordat în premieră și adus, simbolic, în România.

Recunoaștere internațională

Validarea recordului a durat 23 de zile, timp în care au fost analizate toate datele expediției. Fondatorul WOWSF, Steven Munatores, a catalogat realizarea drept „una dintre cele mai mari provocări de înot extrem din lume și un exemplu de Speedo Diplomacy”, subliniind atât valoarea sportivă, cât și dimensiunea umanitară a proiectului.

Avram Iancu a dedicat performanța echipei care l-a sprijinit, partenerilor, comunităților întâlnite pe traseu, dar și familiei sale. Mesajul său de final a avut o puternică notă spirituală:

„Nimic măreț nu se realizează singur. Ați fost alături de mine, iar deasupra noastră a fost Dumnezeu”, a scris sportivul pe rețelele sociale.

Reușita lui Avram Iancu nu este doar o victorie personală, ci și o confirmare că România poate scrie istorie în sporturi de anduranță. Traversarea înot a Europei fără costum de neopren rămâne un reper unic, cu șanse mari să inspire generații viitoare de sportivi.