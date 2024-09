Cu peste 5,3 milioane de urmăritori pe Instagram, Olivia, cunoscută sub supranumele de „Golden Girl”, a recunoscut că faima aduce oportunități, dar și provocări neașteptate.

Gimnasta Olivia Dunne se bucură de o comunitate uriașă de fani în mediul online / Sursa foto - Presa străină

Într-un episod recent al podcastului „Best of Both Worlds with Flau\"jae”, Olivia a povestit cum a primit cereri bizare din partea fanilor, una dintre ele fiind șocantă: „Un fan mi-a cerut apa în care am făcut baie”, a dezvăluit sportiva, explicând că acest moment i-a produs un sentiment de neliniște. „M-am întrebat ce se întâmplă cu viața mea? A fost o experiență de-a dreptul nebună, pe care nu o voi uita niciodată.”

Prețul celebrității în mediul online

Deși popularitatea ei în mediul online i-a adus numeroase avantaje, Olivia a vorbit și despre dificultățile care vin la pachet cu acest statut. În cadrul aceluiași podcast, ea a mărturisit că se confruntă deseori cu prejudecăți legate de succesul său, fiind adesea redusă la aspectul fizic.

„Cel mai dureros este atunci când aud că oamenii spun că nu merit ceea ce am realizat sau că gimnastica nu ar fi un sport adevărat”, a spus Olivia, exprimându-și tristețea cu privire la felul în care succesul său este perceput de unii.

Drumul ei în gimnastică

Chiar dacă s-a bucurat de o mulțime de oportunități în afara sportului, Olivia a subliniat că gimnastica rămâne o pasiune profundă pentru ea și un element esențial al identității sale. „Gimnastica va avea mereu un loc special în inima mea”, a spus sportiva, reafirmând decizia de a continua să concureze.

De-a lungul carierei sale, Olivia Dunne a devenit un simbol nu doar al performanței sportive, ci și al influenței digitale, fiind una dintre cele mai urmărite gimnaste din lume. Cu toate acestea, ea continuă să sublinieze că faima nu a venit fără sacrificii și că provocările celebrității nu sunt întotdeauna ușor de gestionat.

Gimnasta Olivia Dunne a povestit care este prețul celebrității / Sursa foto - Presa străină