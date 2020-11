Olăroiu se cere la națională: “Dacă se va ivi posibilitatea, voi antrena cu cea mai mare plăcere”

Proaspăt campion al Chinei, “Oli” este de părere că e nevoie de o reconstrucție la prima reprezentativă.

„Cred că ştie Răzvan Burleanu numărul meu, dar la ce ar folosi? Cred că echipa naţională, aşa cum am mai spus când am vorbit cu conducătorii Federaţiei, are nevoie de oameni tineri, care să vină cu determinare, cu ambiţia de a reuşi. Echipa naţională are nevoie de o reconstrucţie, de entuziasm, de ambiţie. Iar astea vin de la cineva tânăr.

Nu ştiu dacă sunt bătrân, dar nu ştiu dacă am răbdare. Nu-mi place să pierd. Sunt oameni care au această răbdare, care sunt perseverenţi, spre deosebire de mine, care nu mai am răbdare! Îmi doresc să fac ceva acum.”

