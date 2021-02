Totodată, Viitorul nu a marcat în ultimele două confruntări. Mircea Rednic l-a scos din lotul pentru meciul cu Dinamo pe letonul Valerijs Sabala (26 de ani), transferat în această iarnă, de la Suduva. Sabala a jucat în 5 meciuri la Viitorul, însă nu a marcat.

„Sper că am reușit să ne recuperăm din punct de vedere mental, nu fizic, pentru că s-au jucat doar 70 de minute. Am stat o zi în plus, ne-am încălzit, ne-am reîncăzit de vreo patru ori, după nu s-a jucat meciul. Știm situația lui Dinamo, are jucători cu calitate, au făcut și meciuri bune, chiar dacă acum trec printr-o perioadă proastă.

Mai puțin mă interesează situația lui Dinamo. Păcat, că în ultimele 3 jocuri n-am luat puncte pe un fond de joc bun. Băieții au înțeles mesajul meu și al conducerii. Nu mai e timp, nu mai sunt multe meciuri, deci noi trebuie să ne prezentăm foarte bine și să facem tot ce e posibil ca să câștigăm.”

Citește continuarea declarațiilor pe realitateasportiva.net