Ministrul Ionuț Stroe, exercitiu de imagine la CS Petrolul Ploieşti!

Ministrul Tineretului şi Sportului Ionuţ Stroe a venit astăzi la Ploieşti pentru a …verifica la faţa locului situaţia sălii de gimnastică. Stroe a uitat să vorbească şi despre celelalte secţii ale clubului sportiv aflat în subordinea ministerului şi a promis….studii de fezabilitate, dar nu a găsit nicio soluţie imediată pentru îmbunătăţirea situaţiei.

Ministrul Sportului a venit la sala de gimnastică după o discuţie de aproximativ două ore cu primarul Adrian Dobre, clădirea fiind în administrarea Primăriei Ploieşti. E drept că era a doua oară când edilul Ploieştiului intra în clădirea clubului sportiv, prima oară fiind în anul 2016, atunci când a căzut o bucată din tavanul sălii de gimnastică.

Ionuţ Stroe a ajuns destul de greu la Ploieşti, situaţia clubului sportiv fiind făcută publică de reprezentanţii Sindicatul Naţional pentru Tineret şi Sport încă de luna trecută printr-o postare pe reţelele de socializare, postare preluată la vremea repectivă de Realitatea de Prahova, dar ministrul a reacţionat abia după ce un cotidian central a făcut o anchetă mai amplă în legătură cu situaţia clubului ploieştean.

“Starea în care se găseşte această sală este improprie performanţei, antrenamentelor şi activităţii sportive. Este motivul pentru care n-am mai aşteptat raportul corpului de control, probabil că miercuri vom avea concluzii clare, dar am preferat să vin astăzi aici pentru a găsi soluţii. Mult mai important decât cauzele trecutului, vinovăţiile unora sau altora, este să găsim soluţii. Am cunoscut situaţia prin intermediul presei, dar până la urmă niciodată nu e prea târziu. Am discutat cu autorităţile locale şi reprezentanţii clubului despre găsirea unor soluţii imediate, am încercat să găsim posibilitatea relocării activităţii de gimnastică în altă locaţie, dar din păcate oraşul Ploieşti nu dispune de o sală adecvată cerinţelor acestui sport. Prin urmare, vom încerca să remediem situaţia existentă de aici”, a declarat ministrul Tineretului şi Sportului.

Detalii pe Realitatea de Prahova