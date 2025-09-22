Salarii neplătite și plecare forțată

Ganea a ocupat funcția de director tehnic la Dunărea Călărași între septembrie 2020 și iunie 2021, perioadă în care nu și-a încasat remunerația pentru mai multe luni. Situația financiară precară a clubului l-a determinat să plece, iar ulterior a deschis proces pentru recuperarea banilor.

Echipa din Călărași, care a bifat ultima apariție în Liga 1 în sezonul 2018/2019, a intrat în insolvență în 2021 și evoluează acum în Liga 3. De-a lungul carierei sale de antrenor, Ganea a mai pregătit formații precum Rapid București, Universitatea Cluj, ASA Târgu Mureș, FC Voluntari sau Dinamo II.

O victorie judiciară în mijlocul durerii

Decizia instanței a venit într-un moment extrem de dificil pentru fostul fotbalist. În luna iunie, Ganea și-a pierdut fiul de doar doi ani, într-un tragic accident rutier. De atunci, el s-a ferit de aparițiile publice, fiind surprins doar la un meci din Cupa României, la nivel județean, și la Mănăstirea Berivoi, unde obișnuia să meargă alături de copil.

Un apropiat al familiei a povestit că fostul atacant este puternic marcat de pierdere și își găsește alinarea petrecând timp cu nepoțelul din partea fiicei:

„E foarte afectat, dar acum dragostea lui se îndreaptă spre copilul mic al fetei. Îl crește cu toată grija, ca să-și aline durerea.”

