Conform realitateasportiva.net răspunsul preşedintelui FRF a venit după ce Justin Ştefan a criticat FRF pentru întârzierea implementării VAR din motive financiare.

„Pentru cheltuielile de arbitraj, FRF primește de la UEFA doar 100.000 de euro în fiecare an. Cheltuielile FRF depășesc 350.000 de euro, bani care se duc în pregătirea arbitrilor. De anul trecut am preluat și testarea, pentru toți, inclusiv cei din Liga 1. Sper că am clarificat acest lucru, banii nu pică din cer. Nu sunt niște fonduri la UEFA sau FIFA pe care refuzăm să le accesăm.

Palavragiii de la LPF vor să își asume acest proiect, al VAR. De asta s-a blocat. LPF a solicitat să își asume implementarea, deși nu acoperă niciun leu. LPF vrea să conducă arbitrajul românesc pe banii FRF.

Îi suspectez că vor un control pe arbitraj, pe care să îl tranzacționeze în avantajul și în interesul vreunui club, așa cum există astăzi suspiciuni că o fac la nivelul comisiilor jurisdicționale . Dacă nu vor recunoaște autoritatea CCA, atunci FRF nu va mai acoperi niciun cost pentru implementarea VAR”, a concluzionat Răzvan Burleanu.

Secretarul general al LPF, Justin Ştefan, anunţase în aceeaşi zi că se va adresa FIFA pentru a media conflictul dintre FRF şi Ligă pe tema implementării VAR.