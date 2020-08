Gigi Becali, “revoluţie” la sediul LPF! Motivul protestului făcut de patronul FCSB

Patronul FCSB este nemulţumit fiindcă ar fi urmat să piardă o parte din banii cuveniţi pentru drepturile de televizare.

Becali s-a supărat când a auzit că deţinătorul drepturilor TV ar urma să impună anumite penalităţi din cauza faptului că o parte dintre meciurile din sezonul recent încheiat nu s-au mai disputat.

”Eu nu credeam că voi face așa ceva, dar situația m-a adus. Chiar mă aduce în stare să fac lucruri ca pe vremuri, e o situație urâtă care m-a adus în starea asta. E un fel de strigăt împotriva celor care fac lucruri nedrepte. Eu pot să le suport, e vorba despre bani, dar sunt oameni fricoși, care nu au apărare. Ce se încearcă acum, eu vreau doar să atrag atenția.

Noi avem un contract de cesiune de drepturi. Am zis la vremea aia, a zis Gino să semnăm cu oamenii, că nu ne interesează cu ce firmă. Am semnat c-o firmă de apartament”, a declarat Gigi Becali, prezent la sediul LPF.

Becali a declarat că FRF trebuie să despăgubească cluburile în cazul în care vor încasa mai puţini bani din drepturile TV.

