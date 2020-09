EXCLUSIV | Omul care a răpus-o pe Liberec avertizează: “Va fi o echipă făcută în pripă”

În trecut, cehii nu au avut niciodată câștig de cauză, fiind eliminați de fiecare dată când au întâlnit o echipă românească, în Europa League. Cea mai dramatică dublă a fost fără îndoială cea în care Dinamo a răsturnat în Cehia soarta calificării după ce Liberec se impunea la București cu 3-0 după o decizie a UEFA. Returul s-a decis la loviturile de departajare. Goalkeeperul de atunci al câinilor era Florin Matache, în prezent antrenori de portari la Turris Turnu Măgurele. Acesta își aduce aminte cum a fost pregătită manșa devenită deja celebră.

“La început de joc nu ne-am gândit că ar fi posibilă o minune, nu ne puteam imagina că vom câștiga la diferență mare în condițiile în care la București atunci când meciul s-a întrerupt era 2-0 pentru ei, iar adversarii ne-au pus mari probleme.

Am intrat pe teren doar cu dorința de a spăla rușinea din tur, totuși am marcat repede și am început să sperăm. Știam că putem ajunge și în prelungiri și chiar la lovituri de departajare. De altfel, la final de antrenamente mereu exersam penaltyurile”, și-a adus aminte acel moment Florin Matache, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.

În această seară, datele problemei sunt cu totul altele, consideră fostul portar al lui Dinamo. Focarul de coronavirus de la FCSB pune serios în pericol șansele de calificare în play-off-ul Europa League.

