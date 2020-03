EXCLUSIV | Dinamo, 36 de ani de la calificarea în semifinalele CCE. Mulțescu: “Să nu confundăm marfa cu ambalajul!”

După victoria în dubla cu bielorușii, campioni ai URSS la acel moment, Dinamo avea să piardă semifinala în fața lui Liverpool, 1-2 și 0-1.

Realitateasportiva.net a stat de vorbă cu Gigi Mulțescu, unul dintre cei mai importanți jucători dinamoviști în acea perioadă.

“Acea calificare a contat enorm pentru moralul nostru. A venit ca o împlinire pentru niște jucători de top care reușeau, în sfârșit, să scoată capul în Europa.

A fost însă o dublă foarte dificilă. Țin minte că am suferit mult la ei, am fost conduși, am fost dominați, dar am marcat prin Rednic, pe final (min 87-n.r.), și așa aveam și varianta unui 0-0 acasă.

Și aici a fost greu, dar am marcat repede și ne-am calificat.

Să compar Dinamo de atunci cu Dinamo de acum? Să nu confundăm marfa cu ambalajul, cum se spune!

Nu se poate ajunge acolo decât prin apariția unui investitor puternic care să permită formarea unui lot foarte valoros, capabil să pună probleme în Europa. Sunt jucători buni, și români și străini, dar îți trebuie bani pentru ei.”

