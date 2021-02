Aflat în post din vremea lui Mircea Sandu, acesta a fost îndepărtat de către noii șefi ai fotbalului românesc, instalați la „butoane” în 2014. Însă și-a recâștigat poziția în instanță.

„Din 2016 când am fost repus pe post am stat până în 2020 degeaba, nu voiau să mă bage în seamă. Și am luat salariu în perioada asta. Era remunerația de pe vremea lui Mircea Sandu, de vreo 3000 de lei.

Am auzit că acum pe acolo există neînțelegeri între Sandu Deaconu și Vassaras, însă e cam secretomanie și nu răsuflă nimic. Deaconu ar vrea să conducă el, FRF îl creditează pe Vassaras pentru că este bine văzut la UEFA”, a povestit Marcel Paraschiv, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.

Adrian Proumboiu pledează pentru o schimbare completă a CCA și este de acord cu propunerea avansată de Gigi Becali pentru conducerea arbitrajului românesc: Marius Avram.

„E am o părere bună despre Avram, toți de acolo nu au valoarea lui Avram, este un arbitru corect.”

