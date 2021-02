INFO: Snookerul, sport apărut în anii 1800, similar cu biliardul, este foarte popular și iubit în țări precum Anglia, Irlanda sau China. Un jucător profesionist poate ajunge la câștiguri de zeci de milioane de lire sterline.

În anul 1976 a devenit sport profesionist, iar cel mai important eveniment este Campionatul Mondial. Potrivit Sky History, Ronnie O’Sullivan (45 ani) este cel mai mare jucător de snooker din toate timpurile.

În snooker, România se mândrește cu Bogdan Gamaleț. În vârstă de 58 de ani, celebru arbitru internațional a obținut recent certificatul de nivel 2, în urma căruia a devenit cel mai titrat antrenor din țara noastră.

Contactat de realitateasportiva.net, cunoscutul arbitru a vorbit despre începuturile sale, cât de stresantă e meseria de arbitru, care sunt costurile sportului pe care îl numește ”șahul cu bile”, dar și despre cele mai memorabile amintiri.

De unde a început pasiunea pentru snooker?

”Snooker-ul este ”șahul cu bile”. M-am uitat la TV ca mulți alții și mi s-a ivit posibilitatea. Am fost rugat de președintele Federației, care este și acum, să fiu vicepreședinte. Eu am fost onorat. Mă ocupam mai mult de promovarea sportului în presă.

S-a făcut un concurs și mi-am spus că este păcat să fiu vicepreședinte și să nu știu regulile. Am făcut cursul de arbitri și am zis să arbitrez. După cel național, am ajuns internațional, clasa a doua, apoi clasa întâi. Am arbitrat la europene, după care m-am dus la profesioniști. Am antrenat și arbitrat la profesioniști până anul trecut din cauza pandemiei.

M-am întrebat cum pot să ajung snooker-ul și mai mult. Am terminat școala de antrenori, am dat licența în martie, anul trecut. Am carnet de antrenor și pot să fiu în cadrul Federației Europene de Snooker.

Acum vreo 2-3, chiar 3 ani, am fost în Anglia la un curs de antrenori, unde am făcut pregătirea de 4 zile cu un fost campion mondial, Steve Davis.”

