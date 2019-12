EXCLUSIV | A jucat în Islanda și îl avertizează pe Rădoi: „El e cel mai periculos!”

Cristi Pușcaș, singurul român care a evoluat în Islanda, la Fyardabyggd, știe cine e cel mai periculos om pentru jucătorii noștri.

„Eu am jucat 8 luni, în liga a doua. Am prins condiții bune, dar îmi era greu să mai stau acolo. Se terminase perioada de transferuri, iar acolo nu începuse campionatul, așa că era cam singura soluție pentru mine. Eram trei străini: eu, un italian și un portughez care a jucat și pentru Rapid, în liga a doua (n.n. Jose Embalo). Am revenit în țară și am luat decizia bună, pentru că am promovat cu Dunărea Călărași în Liga 1″, a spus Pușcaș, pentru Realitatea Sportivă.

„Sigurdsson e cu siguranță cel mai periculos jucător al Islandei, un fotbalist extraordinar! Să fiți convinși de asta! Totuși, chiar dacă jucăm în deplasare, șansele sunt egale. Am încredere în Rădoi și în jucători. Putem să ne calificăm la Euro”, a mai spus Pușcaș, care se află acum la UTA (foto).

Gylfi Sigurdsson este printre cei mai buni jucători din Premier League. A ajuns la Everton în 2017, după ce a mai evoluat în Anglia pentru Swansea și Spurs.