"Ne-a vândut. Uite ce-a făcut!" Dezvăluire incredibilă făcută de Ion Țiriac despre Ilie Năstase

"Mi-au propus în 1972, imediat după Cupa Davis, să fiu membru de partid. În prima săptămână de după am fost chemat la Comitetul Central. Spuneam în gând: `Ce-oi fi făcut?!`. Erau cei patru, cinci tovarăși care mi-au spus: `Tu ai luptat, dar Năstase ne-a vândut meciul. Uite ce-a făcut!

Bine, noi ne-am gândit mult și avem o propunere! Ce-ar fi să fii președintele CNEFS (nr. fostul Consiliul Național pentru Educție Fizică și Sport)?`.

Eu m-am așezat pe un scaun și mă vedeam venind la birou la 8 dimineața și plecând la 7-8 seara și le-am zis: `Domnilor, am rămas fără cuvinte la această propunere. Dar văd două probleme. Eu nu sunt membru de partid. Eu am venit de la Steagu Roșu și sunt fost ofițer la Dinamo`. `Cum, domnule, nu te-au făcut?`, mi-au zis. `Nu știu. Eu nu am carnet`. Și le-am spus sincer că eu nu mă pricep la fotbal, ca și acum”, a dezvăluit Țiriac, potrivit GSP.