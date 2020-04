Croitoru nu vrea să-l lase pe Chindriș să plece la FCSB: „Trebuie să mai rămână”

Există însă un om la FC Botoșani care își dorește cu adevărat ca Andrei Chindriș să nu ajungă la FCSB. Este vorba despre antrenorul Marius Croitoru, care speră ca tânărul fundaș să mai continue la gruparea moldavă cel puțin pentru încă un an și jumătate.

„Din punct de vedere sportiv, eu zic că Andrei trebuie să rămână să joace la Botoşani încă jumătate de an, cel puţin. Are nevoie de jocuri, este la o vârstă la care nu are o experienţă, în ceea ce priveşte numărul de jocuri la Liga 1, şi are nevoie de continuitate.”

