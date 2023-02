În acest moment, pe primele cinci locuri în clasamentul primei ligi sunt CFR Cluj, Farul Constanța, FCSB, Rapid și Universitatea Craiova. Mai rămâne un loc disponibil pentru Play-off, pentru care vor lupta, din câte se pare, Sepsi Sf. Gheorghe, Petrolul Ploiești și FC Voluntari.

Deși oamenii de fotbal sunt de părere că locul 6 din Play-off va putea învinge locul 1, este posibil ca lucrurile să nu stea chiar așa. CFR Cluj a revenit foarte puternică după vacanța de iarnă, campioana ultimelor cinci ediții făcând o demonstrație de forță în meciul cu Farul Constanța.

Noul lider, greu de „detronat”

Rezultatul partidei de la Ovidiu a schimbat liderul. Echipa antrenată de Dan Petrescu s-a impus cu 3-0 pe terenul echipei începuse anul 2023 pe primul loc. Noua achiziție Ermal Krasniqi a marcat un gol și a oferit un asist, impresionând încă de la debut. CFR Cluj a arătat că este bine organizată și că are jucători de calitate. Campioana a absorbit fără probleme presiunea gazdelor în prima repriză, iar după pauză a apăsat pedala de accelerație. Formația clujeană are multe opțiuni pentru toate compartimentele, este matură și are deja o experiență bogată în lupta pentru titlu. E greu de crezut că va rata al șaselea titlu consecutiv.

FCSB are individualități

Deși este pe locul al treilea, la șase puncte distanță, principala contracandidată a echipei din Gruia pare a fi FCSB. Vicecampioana a câștigat cu 1-0 pe terenul lui FC Hermannstadt, o echipă care le învinsese pe CFR Cluj (1-0), Farul Constanța (4-0) și Universitatea Craiova (1-0). Nu a fost un meci extraordinar făcut de elevii lui Mihai Pintilii, dar s-a văzut încă o dată că „roș-albaștrii” au jucători care pot face diferența. O combinație între Octavian Popescu, Florinel Coman și „rezerva” Billel Omrani, cu francezul la finalizare, a adus trei puncte de aur. După mulți ani, FCSB are doi „nouari” de mare valoare, Compagno și Omrani.

Farul este bună, dar nu chiar atât de bună

Farul Constanța pare în regres. După 0-4 cu FC Hermannstadt în deplasare, în runda a 20-a și 1-1 cu FC Voluntari acasă, în etapa a 21-a, a venit acest 0-3 cu CFR Cluj, pe teren propriu. Echipa lui Hagi nu a fost foarte convingătoare în prima repriză contra campioanei, dar parcă nimic nu anunța căderea de după pauză, când a primit trei goluri. „Rechinii” formează în continuare un „unsprezece” decent pentru nivelul SuperLigii, dar încă nu au dovedit că au forța să se implice cu seriozitate în lupta pentru titlu. Defensiva pare vulnerabilă în acest moment.

Universitatea are nevoie de un discurs mobilizator

Universitatea Craiova are al treilea lot ca valoare din primul eșalon (după FCSB și CFR Cluj), dar ar fi abia a patra favorită la titlu. Jucătorii par blazați, iar mișcarea făcută la nivelul băncii tehnice, prin aducerea lui Eugen Neagoe, nu a fost neapărat cea mai inspirată. Neagoe nu este expert în motivarea fotbaliștilor, iar „alb-albaștrii” exact de acest lucru au nevoie acum. În prima etapă de la reluarea campionatului. Universitatea a fost învinsă de FC Botoșani, o echipă care era în subsolul clasamentului. A avut destul timp ca să revină pe tabela de marcaj (botoșănenii au marcat în minutul 35), dar și-a demonstrat limitele.

Tot răul spre bine pentru Rapid

Rapid a avut interdicție la transferuri din cauza unei datorii, iar acest lucru pare să îi fi ajutat pe giuleșteni. Adrian Mutu a reușit să închege o echipă funcțională, omogenă, care pune presiune pe orice adversară în special pe teren propriu. Victoria cu 3-0 contra lui Sepsi a fost una dintre surprizele primei etape din 2023, măcar prin prisma faptului că diferența de scor a fost înregistrată încă din minutul 19. Să nu uităm că Rapidul a promovat sezonul trecut în prima ligă. Dacă se vor face câteva transferuri, poate lupta cu șanse reale pentru titlu din campionatul următor.