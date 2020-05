Antrenorul care l-a inspirat cel mai mult pe Dan Petrescu: “E numărul 1”. Vă gândeați la el?

Cei doi au colaborat atât la Steaua înainte de Revoluție, cât și la echipa națională în perioada Generației de Aur. Apoi fostul fundaș dreapta nu uită să amintească și numele mari ale fotbalului de care a dat la echipele la care a jucat în străinătate.

„Pe Anghel Iordănescu l-am avut foarte mulţi ani şi m-a inspirat cel mai mult. În străinătate, au fost mai mulţi antrenori care m-au ajutat foarte mult. Primul a fost Glenn Hoddle, e antrenorul care m-a ajutat foarte mult în Anglia, la meciul Anglia – România am marcat împotriva lui şi mi-a părut rău pentru el, dar eram fericit pentru echipa mea.

Am învăţat multe de la Ruud Gullit, chiar dacă după aceea nu a mai avut o carieră de antrenor, era ca un tată pentru mine. În Italia am lucrat cu Zdenek Zeman, cred că el m-a disciplinat cel mai mult. Era un tip foarte dur, cu antrenamente fizice, dar am învăţat enorm de la dânsul. După ce am plecat de la Zeman, toate antrenamentele mi se păreau uşoare, la toate echipele unde am mai jucat”, a povestit Dan Petrescu experiențele sale de neuitat ca și jucător.

Acum, din postura de antrenor, Bursucul are de traversat una dintre cele mai dificile perioade a carierei de tehnician.

Vezi mai multe detalii pe realitateasportiva.net.