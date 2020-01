A murit doctorul care i-a salvat viața lui Helmuth Duckadam

Fostul mare portar Helmuth Duckadam a reacționat la aflarea veștii.

"Îmi pare rău să aud că a murit domnul doctor Cândea. A fost ca un tată pentru mine, ne-am cunoscut familiile, am fost apropiați, chiar m-a ajutat cu o problemă pe care am avut-o, la spitalul militar. Ultima oară cănd am discutat a fost în urmă cu aproximativ doi ani, însă în ultima vreme dânsul a decis sa se retragă din cauza vârstei înaintate. Dumnezeu sa îl ierte!”, a spus Duckadam, conform GSP.

CV VASILE CÂNDEA

Data naşterii: 24 mai 1932, Lisa Vânători (Teleorman)

A absolvit Facultatea de Medicină Bucureşti (1957). Stagii de specializare în Franţa (1979, 1980); Austria (1989, 1990); Israel (1992); S.U.A. (1993, 1995); Danemarca (1999), Belgia (2001).

Doctor în medicină

Şef Secţie chirurgie cardio-vasculară la Spitalul Militar Central Bucureşti (1976–1990); director al Centrului de Boli Cardiovasculare al Armatei (1990–1995); director al Institutului de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu", Bucureşti; profesor titular la UMF Bucureşti din 1994/ profesor consultant din 2002

Din 2004, a fost general în retragere

Autor a peste 750 de lucrări ştiinţifice

A avut la activ peste 30.000 de cazuri operate

Preşedinte al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România