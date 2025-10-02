O viață schimbată în câteva secunde

În urmă cu doi ani, Luana, partenera tânărului, traversa strada pe trecerea de pietoni când a fost lovită de o mașină. A supraviețuit, dar diagnosticul pus de medici i-a schimbat complet viața: durere complexă regională, o afecțiune care provoacă dureri insuportabile, inflamații și hipersensibilitate a pielii.

În România, tratamentele sunt limitate și doar temporare – pastile costisitoare și ședințe de kinetoterapie. Singura speranță reală pentru ea se află într-o clinică din Statele Unite, unde terapia durează câteva luni și costă nu mai puțin de 140.000 de euro.

Singurul ei sprijin: iubitul

Fără părinți alături – Luana a fost adoptată de mică, iar cei care au crescut-o au decedat – tânăra se bazează acum doar pe partenerul ei. Pentru a strânge banii necesari, acesta muncește zilnic între 12 și 14 ore ca livrator la Glovo.

„Muncesc cât pot, nu am altă opțiune. Ea are nevoie de tratament urgent, iar eu vreau să-i dau șansa la o viață normală. Uneori simt că nu mai pot, dar merg înainte. Mă gândesc mereu că va veni o zi în care lucrurile vor fi bine și ne vom putea odihni”, a povestit el.

Oamenii cu suflet mare au schimbat destinul

Apelul său emoționant a ajuns în atenția internauților prin intermediul gemenilor Graur, cunoscuți pentru campaniile de solidaritate de pe TikTok. În doar două zile, comunitatea s-a mobilizat incredibil: suma integrală de 140.000 de euro a fost strânsă.

Astfel, Luana are acum o șansă reală de a-și recăpăta sănătatea, iar povestea lor a devenit un simbol al speranței și al puterii iubirii.