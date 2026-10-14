PNL va vota Guvernul Niculescu, dar rămâne în Opoziție. Acord cu premierul desemnat, pentru 6 luni: ce prevede - SURSE

Publicat 14 oct. 2026, 13:47 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan le-a transmis, miercuri, liberalilor că PNL va rămâne în opoziție, dar că parlamentarii partidului ar trebui să voteze Guvernul propus de premierul desemnat Lucian Niculescu, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS. Totodată, liderul liberal le-ar fi prezentat un proiect de acord politic prin care partidul s-ar angaja să nu semneze nicio moțiune de cenzură timp de șase luni.

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