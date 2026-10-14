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PNL va vota Guvernul Niculescu, dar rămâne în Opoziție. Acord cu premierul desemnat, pentru 6 luni: ce prevede - SURSE

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

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Scris deDana Bărăgan
Publicat14 oct. 2026, 13:47
SursăRealitatea PLUS

Ilie Bolojan le-a transmis, miercuri, liberalilor că PNL va rămâne în opoziție, dar că parlamentarii partidului ar trebui să voteze Guvernul propus de premierul desemnat Lucian Niculescu, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS. Totodată, liderul liberal le-ar fi prezentat un proiect de acord politic prin care partidul s-ar angaja să nu semneze nicio moțiune de cenzură timp de șase luni.

Potrivit surselor citate de Realitatea PLUS, Ilie Bolojan le-ar fi spus colegilor de partid că, deși PNL va rămâne în opoziție, liberalii trebuie să voteze Guvernul propus de Lucian Niculescu.

Acord politic pentru șase luni fără moțiuni de cenzură

În cadrul ședinței de miercuri, Ilie Bolojan le-ar fi prezentat liberalilor și un proiect al acordului politic pe care urmează să îl semneze cu premierul desemnat Lucian Niculescu.

Prin acest acord, PNL s-ar angaja ca, timp de șase luni, să nu semneze nicio moțiune de cenzură împotriva Guvernuluo. Practic, liberalii nu ar contribui la demiterea Guvernului condus de Lucian Niculescu în această perioadă.

Liberalii urmează să voteze propunerile lui Bolojan

La finalul ședinței, liberalii sunt așteptați să voteze propunerile prezentate, inclusiv susținerea Guvernului propus de Lucian Niculescu. Ulterior, sunt așteptate și declarații de presă.

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