Leaderii locali, antreprenorii sau fermierii care au in vedere sa dezvolte sau sa initieze prin credit proiecte sau afaceri, sa modernizeze activitatea sau zona in care activeaza ar trebui sa stie ca prin accesarea celor mai noi Programe guvernamentale de garantare gestionate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri pot obtine o finantare avantajoasa chiar si atunci cand nu detin garantii proprii in procentul solicitat de banca.