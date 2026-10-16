Ninsoare pe Transfăgărășan. Drumarii intervin cu utilaje de deszăpejire, iar vizibilitatea e redusă: sfaturi pentru șoferi VIDEO

Publicat 16 oct. 2026, 10:34 Actualizat 16 oct. 2026, 10:39

Utilajele Secției de Drumuri Naționale Pitești intervin, vineri dimineață, pentru deszăpezirea DN 7C – Transfăgărășan, după ce ninsoarea a început să cadă la altitudini de peste 1.600 de metri. Vizibilitatea este redusă, iar Salvamont Argeș le recomandă șoferilor și turiștilor să manifeste prudență sporită în trafic.

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