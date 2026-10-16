Ninsoare pe Transfăgărășan. Drumarii intervin cu utilaje de deszăpejire, iar vizibilitatea e redusă: sfaturi pentru șoferi VIDEO

Utilajele Secției de Drumuri Naționale Pitești intervin, vineri dimineață, pentru deszăpezirea DN 7C – Transfăgărășan, după ce ninsoarea a început să cadă la altitudini de peste 1.600 de metri. Vizibilitatea este redusă, iar Salvamont Argeș le recomandă șoferilor și turiștilor să manifeste prudență sporită în trafic.
Potrivit unei informări publicate pe pagina de Facebook a Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) București, echipele acționează cu autoutilaje dotate cu lamă și împrăștie material antiderapant pentru a interveni asupra carosabilului.
Tot pe Facebook, reprezentanții Salvamont Argeș au anunțat că ninsoarea a început încă de joi seară în zona montană a Transfăgărășanului, la altitudini de peste 1.600 de metri. În aceste condiții, vizibilitatea este redusă, iar deplasările în zonă necesită atenție sporită.
Recomandări pentru șoferii care circulă pe Transfăgărășan
Conducătorii auto sunt sfătuiți să reducă viteza, să adapteze deplasarea la condițiile meteo și de drum și să verifice dacă autovehiculele sunt echipate corespunzător pentru condiții de iarnă.
La rândul lor, turiștii sunt îndemnați să evite traseele expuse și deplasările care i-ar putea pune în pericol în condiții de vizibilitate redusă. Salvamontiștii atrag atenția și asupra schimbărilor rapide ale vremii la altitudine.
Când se închide Transfăgărășanul în sezonul rece
Transfăgărășanul (DN 7C), unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România, este închis în fiecare sezon rece pe sectorul dintre Piscu Negru, în județul Argeș, și Bâlea Cascadă, în județul Sibiu.