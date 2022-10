Un nou studiu american demonstrează că nu mai este valabil numărul de 10.000 de paşi pe zi pentru a rămâne sănătos. Numărul ideal este mult mai mic. Patru ani le-a luat cercetărilor americani de la Universitatea Vanderbilt ca să ajungă la această concluzie.

Un grup de cercetători de la Universitatea Vanderbilt din Nashville, Tennessee, a analizat timp de patru ani datele privind condiția fizică a 6.042 de adulţi americani. Aceștia au purtat dispozitive electronice de tip fitness tracker pentru a le fi urmărite activitatea de mișcare și starea de sănătate, timp de 10 ore pe zi. Cercetătorii au avut acces inclusiv la dosarele de sănătate ale participanților laa studiu.

„Studiul nostru a avut o medie de 4 ani de monitorizare continuă. Aşadar, am reuşit să ţinem cont de totalitatea activităţii dintre începutul monitorizării şi momentul în care a fost diagnosticată o boală, ceea ce este un mare plus, deoarece nu a trebuit să facem presupuneri despre activitatea de-a lungul timpului, spre deosebire de toate studiile anterioare”, a explicat Evan Brittain, profesor asociat de medicină cardiovasculară la Universitatea Vanderbilt.

Persoanele care au participat la amplul studiu aveau vârste între 41 şi 67 de ani şi aveau un Indice de masă corporală (IMC - indicator pentru greutatea ideală la o anumită înălțime) de 24,3, adică în intervalul de greutate sănătoasă, până la 29, pentru supraponderali, și până la 32,9, considerat indicatorul pentru obezitate.

Surpriza cercetătorilor a fost atunci când au constatat că cei care mergeau 6,5 km pe zi, adică 8.200 de paşi, au șanse mai mici de a acumula kilograme în plus și de a deveni chiar obezi sau să sufere de alte boli ca apnee, reflux gastric și depresie. În plus, cei supraponderali și-au scăzut considerabil șansele de a deveni obezi, la jumătate, dacă ajungeau să parcurgă 11.000 de pași pe zi.

Cine a lansat „rețeta” celor 10.000 de pași pe zi pentru a slăbi

Mitul celor 10.000 de pași zilnic a fost lansat în anii 60 de japonezi într-o campanie pentru sănătate a exercițiilor fizice. Totul a plecat de la inventarea primului dispozitiv pentru contorizarea pașilor al companiei japoneze Yamasa Tokei - Manpo-kei, adică un „contor” de 10.000 de pași. În timpul Jocurilor Olimpice de la Tokyo din 1964 se credea că acesta este numărul ideal de pași pentru o activitate fizică suficientă ca să reducă riscul de boli coronariene. Conceptul pedometrului a devenit de atunci foarte popular și funcționează în toată lumea.

Anterior studiului de acum, un altul, din 2019, efectuat pe femei în vârstă a arătat că parcurgerea unui număr de 4.400 de pași pe zi scade rata de mortalitate timp de patru ani, față de cele care au făcut aproximativ 2.700 de pași pe zi sau mai puțin. Beneficii mai mari apar la aproximativ 7.500 de pași parcurși pe zi. Cercetătorii nu au observat însă că o creștere la 10.000 sau mai mulți pași parcurși zilnic ar ajuta mai mult la sănătate. Iar un alt studiu, efectuat în 2020, a confirmat, din nou, că parcurgerea a 8.000 până la 12.000 de pași pe zi scade considerabil rata de mortalitate.

Concluzia este că mersul pe jos ajută foarte mult la menținerea unei greutăți și sănătăți bune, chiar dacă nu este atins numărul de pași indicat, an de an, de cercetători. În plus, este cu atât mai bine să menținem și un ritm alert al parcurgerii pașilor.

Numărul magic de pași pentru menținerea unei sănătăți bune și a unei greutăți potrivite este de aproximativ 8.000 pe zi.