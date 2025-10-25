Alina, o femeie fără mâini și soțul ei, Lucian, au crescut trei copii frumoși și au construit o viață bazată pe sprijin, încredere, curaj și speranță.

Povestea emoționantă a unei familii cu trei copii

Alina s-a născut fără mâini, dar cu o voință uriașă. A fost adesea privită cu milă sau judecată, însă a refuzat să se lase învinsă. Deși medicii i-au spus că nu va putea avea copii, credința i-a dat puterea să meargă mai departe. Astăzi, este mamă a trei copii sănătoși și o soție iubită.

„Prin telefon, prima oară, ne-am întâlnit, ne-am plăcut. Ne-am luat, am realizat o familie frumoasă, ca așa, pe scurt, ca să nu lungim. Am făcut trei copii frumoși. Foarte multe emoții am avut.

Eu am crezut că totuși am să stau la părinții mei, definitiv. Când am ajuns în sat aici, a prima oară, după cine am cunoscut, am venit direct la el acasă.”, spune femeia.

Lucian, soțul ei, a ales să-i fie alături, în ciuda vorbelor grele spuse de cei din jur. Cei doi și-au întemeiat o familie bazată pe respect, comunicare și dragoste. Muncesc mult, se descurcă greu, dar nu se plâng. Pentru ei, fiecare zi în care pot oferi copiilor o masă caldă și un zâmbet este o binecuvântare.

„Și mi-au spus doctora, au spus că, nu te mai stresa, că dacă te stresezi, nu rămâi gravidă, roagă-te la Dumnezeu, ai credință că o să rămâi. Și după trei ani de zile, la 23 de ani, cam așa, la 23 de ani, fata am avut-o prima. O bucurie mare, mai ales el, când m-a aflat că-i fata, el după fete.”, a completat Alina.

Cei trei copii, Alesia, David și Luca, sunt mândria părinților. Învață bine, visează la un viitor mai bun și își doresc să le arate părinților că tot sacrificiul lor nu a fost în zadar.