Directorul CSM Focşani 2007, gaură în bugetul statului de peste 130 de mii de euro. Municipalitatea a ratat misiunea "sport"

Clubul Sportiv Municipal Focşani 2007 se află într-o situaţie dubioasă după un control al Camerei de Conturi, care a descoperit probleme privind salariile sportivilor angajaţi ai Clubului. Controlul arată că, între anii 2018 şi 2019, CSM Focşani 2007 a dat o "țeapă" bugetului statului de aproape 650.000 de lei, după ce “a efectuat plăţi către persoane fizice autorizate în baza unor contracte de activitate sportivă, fără a calcula, reţine stopajul la sursă şi vira la bugetul consolidat al statului, impozitul pe venitul brut realizat de aceste persoane şi contribuţiile aferente”, potrivit raportului.

Cu alte cuvinte, sportivilor, fie că e vorba despre fotbalişti, handbalişti etc., au primit salarii la valoarea brută, fără să li se reţină contribuţiile aferente, potrivit legii. Inspectorii Curţii de Conturi au stabilit că abaterea s-a comis din cauza nerespectării "de către persoanele cu atribuţii privind organizarea şi tinerea la zi a contabilităţii, conducerea contabilităţii, a modificărilor de legislaţie fiscală, în ciuda faptului că s-au primit răspunsuri lămuritoare de la Finanţele Publice".

Pentru acest lucru, directorul Clubului, Viorel Ciubotaru, a fost amendat cu suma de 3.000 de lei şi obligat să recupereze prejudiciul, dar şi să vireze la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale a sumelor stabilite, cu accesoriile aferente.





Achiziții pe bani grei, la fotbal, promovare ratată

In urma rezultatului de astazi 0-0 contra celor de la CSM Bacau , am avut o discutie imediat dupa meci cu Dl. Primar Misaila si Dl.Consilier Istrate apoi mi-am prezentat demisia verbal, din respect pentru proictul CSM Focsani 2007 , pentru Dl. Primar si pentru toti iubitorii de fotbal din Judetul Vrancea consider ca pe ceva normal dupa indepartarea de obiectiv la 7 puncte ( de primul loc ) sa-mi prezint demisia. Mi.am dorit mult sa reusesc din pacate lucrurile nu au mers asa cum ne-am dorit. Imi asum in totalitate rezultatele inregistrate in ultimele doua luni, regret ca nu am reusit mai mult si le doresc mult noroc in continuare”, a scris antrenorul pe Facebook.

Președintele AJF Vrancea, Dan Dumitru, spune că altele sunt cauzele declinului fotbalului vrâncean: „Nu Marius Bratu este de vină pentru starea în care a ajuns fotbalul vrâncean, ci imixtiunea politicului în fotbal”, declara Dan Dumitru.

Autor: Sebastian Oancea

Cu cel mai mare buget din bani publici din Seria I-a Moldova, cu jucători „străini” aduși cu peste 5000 de lei salariu, în timp ce fotbaliștii locali au salarii la jumătate, echipa Municipalității focșănene, CSM 2007 Focșani, nu mai are șanse, practic, la promovare. Ultimul rezultat – 0-0 cu CSM Bacău, l-a determinat și pe antrenorul Marius Bratu să demisioneze.