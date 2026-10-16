Ce tipuri de mărfuri depozitează cel mai des companiile în corturile industriale?

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 oct. 2026, 16:37

În ultimii ani, antreprenorii au devenit tot mai interesați de corturile de depozitare marfă din PVC, o opțiune pe care o consideră interesantă numeroase firme din logistică, producție, construcții, agricultură, retail sau industria auto.

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