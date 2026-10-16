Ce tipuri de mărfuri depozitează cel mai des companiile în corturile industriale?
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În ultimii ani, antreprenorii au devenit tot mai interesați de corturile de depozitare marfă din PVC, o opțiune pe care o consideră interesantă numeroase firme din logistică, producție, construcții, agricultură, retail sau industria auto.
Motivul?! Permit crearea unei suprafețe acoperite suplimentare, fără costurile și bătăile de cap întâlnite la construirea unei hale permanente. Existența spațiului este importantă, dar ce se poate depozita efectiv într-un asemenea cort fără ca produsele să fie expuse la umiditate, variații de temperatură, deteriorări sau alte riscuri?
Produsele industriale și componentele mecanice, printre cele mai potrivite mărfuri
O fabrică, centru logistic sau companie care deservește sectorul tehnic poate utiliza un astfel de spațiu pentru piese mecanice, componente pentru utilaje, subansamble, produse semifabricate, profile, conducte, elemente de montaj sau alte materiale care nu necesită temperatură controlată permanent. Protecția față de ploaie, zăpadă, radiație solară directă și murdărie reprezintă, de multe ori, condiția principală.
Materialele de construcții (dacă sunt protejate de umezeală)
Corturile de depozitare sunt folosite frecvent și în construcții; profile metalice, țevi, componente prefabricate, elemente pentru instalații, materiale termoizolante ambalate, scule sau echipamente pot fi păstrate în spațiul acoperit, fără a fi nevoie de extinderea permanentă a depozitului.
În această situație, trebuie să diferențiezi materialele rezistente la variații normale de temperatură de cele foarte sensibile la umiditate - paletul cu componente metalice protejate anticoroziv are alte cerințe decât sacii cu anumite materiale pulverulente sau panourile care absorb apă. Pentru mărfurile sensibile, condensul devine unul dintre factorii care trebuie controlați (o membrană impermeabilă împiedică pătrunderea ploii, însă umiditatea provenită din aer sau din sol poate continua să influențeze microclimatul interior dacă nu există pardoseală și ventilație corespunzătoare).
Dacă intenționezi să depozitezi materiale de construcții pentru perioade mai lungi trebuie să analizezi drenajul zonei, contactul cu solul, circulația aerului, posibilitatea formării condensului și recomandările producătorului fiecărui material. În cazul produselor livrate pe paleți, păstrarea ambalajelor intacte și separarea față de pardoseală reduc suplimentar expunerea la umezeală.
Mărfurile ambalate și paletizate
Spațiul poate fi folosit pentru stocuri sezoniere, campanii promoționale, produse cu rotație mai lentă, ambalaje, consumabile sau stocuri tampon. Un retailer care se pregătește pentru perioada sărbătorilor are pentru două sau trei luni un volum de marfă semnificativ mai mare decât în restul anului, motiv pentru care construirea unei hale doar pentru acel vârf de activitate ar fi greu de justificat economic.
Totuși, cartonul, hârtia și anumite ambalaje absorb umezeala și își pot pierde rezistența dacă sunt păstrate mult timp într-un mediu cu umiditate ridicată. De aceea, pentru depozitarea pe termen lung a cutiilor de carton trebuie monitorizată umiditatea, circulația aerului și evitarea contactului direct al ambalajelor cu pardoseala.
Mobilierul, produsele din lemn și textilele
Poți depozita mobilier, saltele, textile, produse tapițate și articole din lemn într-un cort de depozitare marfa industrial, însă cu multă atenție, dată fiind sensibilitatea acestor materiale la umiditate, condens și variații repetate ale temperaturii.
Dacă depozitezi mobilier ambalat pentru câteva zile înaintea distribuției către clienți, riscul este relativ ușor de gestionat, dar dacă intenționezi să păstrezi aceleași produse timp de șase luni trebuie să urmărești condițiile din interior mult mai atent (umiditatea persistentă afectează lemnul, cartonul, țesăturile și unele adezive, iar apariția mucegaiului poate compromite produse care, din punct de vedere structural, păreau inițial bine protejate).
Utilajele și echipamentele
Dacă deții o firmă de construcții, o companie agricolă, un operator logistic sau o unitate de producție, probabil ai echipamente utilizate doar în anumite perioade ale anului. Păstrarea acestora într-o hală permanentă poate consuma o suprafață valoroasă care ar putea fi utilizată pentru activitățile productive.
Într-un cort dimensionat corect poți proteja utilaje, stivuitoare, echipamente agricole, remorci, accesorii pentru utilaje, scule de dimensiuni mari sau diverse echipamente industriale de ploaie, zăpadă și expunerea directă la soare. În acest caz, devin importante dimensiunea porților de acces, înălțimea disponibilă, rezistența pardoselii și modul în care este organizat traficul intern.
Dacă utilajele includ componente electronice, sisteme hidraulice sensibile sau suprafețe metalice susceptibile la coroziune, ventilația și condensul trebuie din nou analizate. Uneori, problema nu este temperatura scăzută, ci alternanța repetată dintre perioade reci și calde, care poate favoriza condensarea umezelii pe suprafețe.
Produsele agricole uscate
În agricultură, corturile de depozitare pot fi folosite pentru ambalaje, furaje ambalate, saci, consumabile, fertilizanți nepericuloși păstrați conform instrucțiunilor producătorului, echipamente sau anumite produse agricole uscate. Totuși, cerealele și alte produse care interacționează ușor cu umiditatea aerului reprezintă un caz în care protecția împotriva ploii nu este suficientă.
Dacă depozitezi produse agricole sensibile la umiditate, trebuie să tratezi ventilarea, controlul dăunătorilor și monitorizarea microclimatului drept componente ale sistemului de depozitare. Un cort poate fi utilizat, dar configurația trebuie adaptată produsului, duratei de stocare și condițiilor climatice locale.
Produsele alimentare
Regulamentul european nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare precizează că materiile prime și ingredientele trebuie păstrate în condiții care împiedică deteriorarea și contaminarea și că produsele care permit dezvoltarea microorganismelor patogene nu trebuie menținute la temperaturi care pot crea un risc pentru sănătate. Pentru alimentele care necesită refrigerare, lanțul frigorific trebuie menținut.
Asta înseamnă că poți utiliza un cort de depozitare pentru anumite alimente ambalate și stabile la temperatura mediului dacă spațiul este curat, protejat împotriva dăunătorilor și configurat în conformitate cu cerințele aplicabile. În schimb, pentru lactate, carne, produse congelate sau alte alimente perisabile, un cort standard, fără refrigerare și monitorizare, nu este o soluție suficientă.
Substanțele inflamabile, produsele periculoase și mărfurile cu risc ridicat
Combustibilii, lichidele inflamabile, substanțele care generează vapori periculoși, materialele explozive sau produsele capabile să creeze atmosfere explozive necesită evaluarea specifică și respectarea legislației aplicabile.
Directiva europeană 1999/92/CE privind protecția lucrătorilor expuși riscurilor generate de atmosfere explozive stabilește ca principii prevenirea formării atmosferelor explozive, evitarea surselor de aprindere și limitarea efectelor unei eventuale explozii. De asemenea, angajatorul trebuie să evalueze probabilitatea formării unei asemenea atmosfere și prezența posibilelor surse de aprindere.
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