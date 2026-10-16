Un aeroport din România își suspendă zborurile începând cu 2 noiembrie 2026. Unde se vor muta cursele

Operațiunile de aterizare și decolare de pe Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia” vor fi suspendate între 2 și 22 noiembrie 2026, pentru reparații la pistă. Wizz Air și TAROM au anunțat mutarea temporară a unor zboruri la Arad, iar pasagerii trebuie să verifice aeroporturile de plecare și de sosire din rezervările actualizate.
Închiderea pistei este programată pentru intervalul 2 noiembrie, ora 08:00 – 22 noiembrie 2026, ora 21:00. Lucrările impun oprirea completă a traficului aerian pe aeroportul timișorean în această perioadă.
Cât timp va fi închisă pista Aeroportului Timișoara
Reprezentanții aeroportului au anunțat încă din luna iulie că pista va intra în reparații. Potrivit acestora, intervențiile sunt necesare pentru menținerea condițiilor de siguranță și îmbunătățirea infrastructurii folosite pentru aterizări și decolări.
Companiile aeriene au fost informate în avans despre calendarul lucrărilor, pentru a-și putea reorganiza cursele și pentru a comunica pasagerilor schimbările din program.
Suspendarea operațiunilor vizează întregul interval anunțat, astfel că zborurile afectate vor avea un program modificat sau vor fi operate de pe alte aeroporturi, în funcție de decizia fiecărei companii.
Wizz Air mută temporar zborurile de la Timișoara la Arad
Wizz Air a prezentat joi, 15 octombrie, modul în care va opera pe durata închiderii pistei. Majoritatea curselor companiei programate către și dinspre Timișoara în perioada 2–22 noiembrie vor fi transferate pe Aeroportul Internațional Arad.
Potrivit companiei, sistemul de rezervări a fost actualizat, iar pasagerii afectați au fost informați despre noul program de călătorie.
Există însă excepții în prima și în ultima zi a lucrărilor, când aeroportul folosit poate fi diferit pentru plecare și pentru întoarcere.
Ce zboruri fac excepție pe 2 și 22 noiembrie
Pentru cele două zile, Wizz Air a anunțat următoarele modificări:
Pe 2 noiembrie, cursele spre Dortmund și Memmingen, destinație cunoscută și ca München Vest, vor pleca din Timișoara. Zborurile de retur vor ateriza la Arad.
Pe 22 noiembrie, cursele care vin din Roma Fiumicino și Bari vor ateriza la Timișoara.
Celelalte zboruri Wizz Air programate pe 22 noiembrie vor fi operate de pe Aeroportul Internațional Arad.
Din acest motiv, pasagerii trebuie să urmărească separat informațiile pentru fiecare segment al călătoriei, fără să presupună că plecarea și întoarcerea vor avea loc pe același aeroport.
Ce se schimbă pentru cursele TAROM
TAROM a confirmat, la rândul său, relocarea la Arad a curselor care deservesc regiunea de vest în perioada lucrărilor de la Timișoara.
Compania va menține zborurile RO 601/RO 602 și RO 607/RO 608, cu plecări și sosiri pe aeroportul arădean.
În programul de operare publicat de Aeroportul Internațional Arad apar și alte companii, printre care HiSky. Detaliile fiecărei călătorii trebuie verificate la operatorul care a emis biletul.
Ce trebuie să verifice pasagerii înainte de plecare
Cei care au bilete pentru perioada 2–22 noiembrie trebuie să consulte rezervarea actualizată și mesajele primite de la compania aeriană sau de la agenția prin care au cumpărat călătoria.
Pasagerii Wizz Air care au rezervat direct pe site-ul operatorului trebuie să verifice e-mailurile primite și să confirme modificările comunicate. Pentru biletele cumpărate prin agenții de turism, inclusiv platforme online, informațiile despre noul program trebuie solicitate intermediarului respectiv.
Înainte de deplasarea spre aeroport, călătorii trebuie să verifice:
aeroportul de plecare și cel de sosire;
data și ora actualizate ale zborului;
eventualele diferențe dintre cursa de dus și cea de întors;
notificările transmise de operatorul aerian.
Închiderea pistei de la Timișoara este programată să se încheie pe 22 noiembrie 2026, la ora 21:00. Pentru zborurile din zilele de început și de final ale lucrărilor, verificarea rezervării este deosebit de importantă, având în vedere excepțiile anunțate de operatori.