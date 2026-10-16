Un aeroport din România își suspendă zborurile începând cu 2 noiembrie 2026. Unde se vor muta cursele

Publicat 16 oct. 2026, 11:37 Actualizat 16 oct. 2026, 11:43

Operațiunile de aterizare și decolare de pe Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia” vor fi suspendate între 2 și 22 noiembrie 2026, pentru reparații la pistă. Wizz Air și TAROM au anunțat mutarea temporară a unor zboruri la Arad, iar pasagerii trebuie să verifice aeroporturile de plecare și de sosire din rezervările actualizate.

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