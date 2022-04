Mama fetiţei este evaluată joi la Spitalul Fundeni pentru un eventual transplant de ficat.

„Mama este tânără, are 26 de ani, probabil că cea mai bună compatibilitate este cu mama, sigur în eventualitatea în care nu apare un donator cadaveric tânăr de la care s-ar putea împărţi ficatul şi să folosim lobul stâng pentru fetiţă, dacă apare un 0 sau un A2, un donator cadaveric tânăr, sub 40 de ani, atunci ne punem problema unui split in vivo sau ex vivo, vom vedea, dacă nu, atunci singura soluţie este transplantul de la donator viu, de la mamă, se va face o tomografie computerizată ca să vedem variantele anatomice, aspectul ficatului şi, în principiu, având în vedere că este un copil de 5 ani i-ar ajunge lobul stâng.

Se fac şi alte analize mai amănunţite, grupul sangvin, probe de coagulare, alte analize specifice care se fac în transplantul hepatic, de la donator viu sau de la donator cadaveric şi de asemenea este foarte important evaluarea fetiţei, se pare că este o boală Wilson şi atunci trebuie să facem toate consulturile, neurologic, de anestezie şi terapie intensivă, şi să stabilim concret ziua intervenţiei chirurgicale, în mod normal transplantul hepatic de la donator viu este o operaţie programată şi trebuie să alegem ziua în funcţie de investigaţiile care s-au făcut şi care mai sunt de făcut, dacă apare un donator cadaveric, este posibil oricând, deci o împărţire a ficatului cu folosirea lobului stâng pentru fetiţă atunci operaţia va fi de urgenţă.

Am vorbit cu medicul care se ocupă de fetiţă la Grigore Alexandrescu, se pare că este o boală Wilson dar nu vă pot spune 100% pentru că cred că la un moment dat s-a vehiculat şi ideea că poate fi o hepatită de cauză neprecizată, acum se face vâlvă cu această hepatită”, a explicat medicul Vlad Braşoveanu presei.